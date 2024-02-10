Сорин: «Фалеева уже способна бороться за тройку в классических дистанционных гонках»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал победу Анастасии Фалеевой в классическом стиле на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.

«Настя какое-то время действительно находилась в тени. Когда я только брал команду после Игр в Пхенчхане, она считалась ярко выраженной классисткой, которая неплохо бегает спринты и короткие гонки. В юниорском возрасте она успешно бегала первые этапы эстафет, а вот все, что больше «пятерки», получалось не очень хорошо.

Сейчас Настя уже способна бороться за тройку в классических дистанционных гонках, а в спринтерских пришла стабильность. По прошлому году Фалеева была второй после Натальи Непряевой (Терентьевой), на «Чемпионских высотах» все тоже шло к тому, что она заедет второй, но там Настя сломала две палки и вылетела в полуфинале. А на чемпионате России в классическом спринте не стартовала — заболела накануне соревнований», — цитирует RT Сорина.