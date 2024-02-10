Сорин: «Фалеева посильнее Степановой в классическом спринте, гораздо мощнее»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин сравнил уровень Анастасии Фалеевой и Вероники Степановой в классическом спринте.

«В Тюмени Настя с Вероникой очень высокие скорости показали. Никакой неожиданности в результатах точно нет. Фалеева посильнее Степановой в классическом спринте, гораздо мощнее. Я бы даже сказал, что в своем нынешнем состоянии она сумела бы очень достойно выступать в Кубке мира.

Обогнать Настю она была бы способна только в том случае, если та ошибется или не выдержит психологического натиска. Поэтому, думаю, Степанова старалась не просто преследовать Настю, но постоянно шла параллельно, наращивая давление, в расчёте на финишную разборку», — цитирует RT Сорина.