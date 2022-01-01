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Шведская лыжница Фрида Карлссон снялась с «Тур де Ски»

21:29
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Менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Андерс Бистрем заявил, что Фрида Карлссон снялась с «Тур де Ски». Ранее спортсменку оштрафовали на три минуты за столкновение с американкой Джессикой Диггинс.

«Мотивации продолжать соревнования у нее нет. Нужно передохнуть и перезарядиться. Ей лучше вернуться домой и набраться сил перед Олимпиадой», — цитирует Бистрема Expressen.

Фрида Карлссон столкнулась с лидером общего зачета «Тур де Ски», американкой Джессикой Диггинс в классическом спринте на втором этапе многодневки в Оберстдорфе.

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Иван Шитик все материалы автора
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