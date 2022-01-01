Клебо — о словах Большунова: «Если ты хочешь выиграть «Тур де Ски», то должен быть хорош в спринте»
21:13
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо отреагировал на критику российского лыжника Александра Большунова формата «Тур де Ски».
Ранее Большунов заявил, что «Тур де Ски» больше подходит спринтерам из-за больших бонусов за успешное выступление в спринте, а также из-за того, что из шести этапов многодневки лишь одна гонка с раздельным стартом.
«Если ты хочешь выиграть «Тур де Ски», то должен быть хорош в спринте», — цитирует Клебо Sportbladet.
Действующими победителями турнира является как раз Большунов, который выиграл «Тур де Ски» два раза подряд.
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