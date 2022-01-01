Норвежский лыжник Йоханнес Клебо отреагировал на критику российского лыжника Александра Большунова формата «Тур де Ски».

Ранее Большунов заявил, что «Тур де Ски» больше подходит спринтерам из-за больших бонусов за успешное выступление в спринте, а также из-за того, что из шести этапов многодневки лишь одна гонка с раздельным стартом.

«Если ты хочешь выиграть «Тур де Ски», то должен быть хорош в спринте», — цитирует Клебо Sportbladet.

Действующими победителями турнира является как раз Большунов, который выиграл «Тур де Ски» два раза подряд.