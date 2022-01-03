Клебо пропустит этап Кубка мира в Ле Русе
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен сообщил, что Йоханнес Клебо пропустит этап Кубка мира в Ле Русе (Франция).
«План таков, что Йоханнес пробудет дома неделю после «Тур де Ски». После этого 12 января он отправится в Италию, в Зайзер-Альм, где проведет заключительный курс тренировок на высокогорье. Я поеду вместе с ним», — приводит ABCNyheter слова Монсена.
Этап Кубка мира в Ле Русе пройдет с 14 по 16 января. В данный момент Клебо лидирует в личном зачете, на его счету 696 очков. У ближайшего преследователя норвежца, россиянина Александра Большунова 426 очков.
Дополнительная информация:
https://www.abcnyheter.no/nyheter/sport/2022/01/02/195813965/klaebo-skal-lade-batteriene-i-trondheim-etter-tour-de-ski-sa-venter-nytt-hoydeopphold
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