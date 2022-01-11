Сервисер заявил, что все сборные готовят лыжи с запрещенным фтором

Сервисер одной из зарубежных сборных по лыжным гонкам прокомментировал новость, что норвежские и шведские лыжники использовали нелегитимные смазки на Кубке Скандинавии.

«Никто не будет стрелять себе в ногу — все команды готовят лыжи теми средствами, которые остались в запасе, — цитирует сервисера «Чемпионат.com». Он говорил на условиях анонимности. -Со фтором C8, конечно.

Доказать нарушение, а именно использование фтора, невозможно, прибора так и нет. Как сейчас проверяют сервисеров? Приходят представители FIS, смотрят на те средства, которые находятся в чемоданчиках. Но там ведь только то, что разрешено — а на деле все иначе.

Насколько мне известно, как только было принято решение о запрете фтора, норвежский сервис подогнал к складам производителей грузовики и полностью выкупил все средства с С8. Думаю, у них никаких проблем нет".

Продукты с типом фтора С8 запрещены к использованию и продаже в ЕС. Их также запрещено использовать в соревнованиях по лыжным гонкам.