Международная федерация проверит причины отстранения от соревнований белорусских лыжниц

Международная федерация лыжного спорта (FIS) начала проверку причин отстранения от соревнований белорусских лыжниц Светланы Андриюк и Дарьи Долидович, информирует ТАСС.

Во вторник Андриюк и Долидович заявили, что их лишили возможности участвовать в соревнованиях из-за поддержки оппозиционных политических сил в Белоруссии. Спортсменки отметили, что Белорусская федерация лыжных гонок в прошлом месяце деактивировала их индивидуальные идентификационные номера в FIS, которые необходимы для участия в соревнованиях.

«FIS подтверждает, что коды FIS двух спортсменов в нашей базе данных в настоящее время отображаются как «неактивные», — говорится в заявлении международной федерации. — FIS связывается с Белорусской федерацией лыжных гонок, чтобы получить всю информацию об упомянутых спортсменах, и предоставит любую новую информацию по мере ее поступления».

Андриюк 22 года, отсутствие права выступать на соревнованиях FIS лишило ее возможности квалифицироваться на Олимпийские игры в Пекине. Долидович 17 лет, она является дочерью участника семи Олимпиад Сергея Долидовича.