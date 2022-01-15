Сорина заняла десятое место в классической разделке на Ski Classics
Шведская лыжница Бритта Юханссон-Норгрен выиграла классическую гонку в гору на 10 км с раздельным стартом в рамках марафонской серии Visma Ski Classics в Италии.
Россиянка Ольга Царева заняла четвертое место. Анастасия Рыгалина и Татьяна Сорина, вошедшие в состав сборной России на Олимпийские игры, заняли седьмое и десятое места соответственно.
Ла Веноста (Италия)
Visma Ski Classics
10 км (к), раздельный старт
Женщины
1. Бритта Юханссон-Норгрен (Швеция) — 31.46,1
2. Ида Даль (Швеция) — отставание +19,4 секунды
3. Лина Корсгрен (Швеция) +1.32,0
4. Ольга Царева (Россия) +1.45,3
7. Анастасия Рыгалина (Россия) +2.14,5
10. Татьяна Сорина (Россия) +2.31,7
12. Екатерина Смирнова (Россия) +2.38,3
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