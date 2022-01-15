Сорина заняла десятое место в классической разделке на Ski Classics

Шведская лыжница Бритта Юханссон-Норгрен выиграла классическую гонку в гору на 10 км с раздельным стартом в рамках марафонской серии Visma Ski Classics в Италии.

Россиянка Ольга Царева заняла четвертое место. Анастасия Рыгалина и Татьяна Сорина, вошедшие в состав сборной России на Олимпийские игры, заняли седьмое и десятое места соответственно.

Ла Веноста (Италия)

Visma Ski Classics

10 км (к), раздельный старт

Женщины

1. Бритта Юханссон-Норгрен (Швеция) — 31.46,1

2. Ида Даль (Швеция) — отставание +19,4 секунды

3. Лина Корсгрен (Швеция) +1.32,0

4. Ольга Царева (Россия) +1.45,3

7. Анастасия Рыгалина (Россия) +2.14,5

10. Татьяна Сорина (Россия) +2.31,7

12. Екатерина Смирнова (Россия) +2.38,3