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Сегодня, 10:30

Сергей Устюгов примет участие в Мурманском лыжном марафоне

Анна Горшкова
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Сергей Устюгов примет участие в Мурманском лыжном марафоне, который пройдет в рамках «Праздника Севера».

«Сергей Устюгов заявлен на гонку 50 км свободным стилем, которая состоится 26 марта. Также на этой дистанции планирует выступить Юлия Чекалева, двукратный бронзовый призер чемпионата мира», — передает ТАСС слова пресс-службы Центра спортивной подготовки Мурманской области.

Для 29-летнего Устюгова гонка в Мурманске станет первым стартом после Олимпийских игр в Пекине. Ранее спортсмен не принял участие в чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре из-за необходимости медицинского обследования.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Устюгов выиграл золотую медаль в мужской эстафеты.

Источник: https://tass.ru/sport/14130503
Сергей Устюгов
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