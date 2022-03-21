Сергей Устюгов примет участие в Мурманском лыжном марафоне

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов примет участие в Мурманском лыжном марафоне, который пройдет в рамках «Праздника Севера».

«Сергей Устюгов заявлен на гонку 50 км свободным стилем, которая состоится 26 марта. Также на этой дистанции планирует выступить Юлия Чекалева, двукратный бронзовый призер чемпионата мира», — передает ТАСС слова пресс-службы Центра спортивной подготовки Мурманской области.

Для 29-летнего Устюгова гонка в Мурманске станет первым стартом после Олимпийских игр в Пекине. Ранее спортсмен не принял участие в чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре из-за необходимости медицинского обследования.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Устюгов выиграл золотую медаль в мужской эстафеты.