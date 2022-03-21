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Вяльбе: «Сорина сделала операцию и вернется к полноценным тренировкам не раньше июня»

Сорина сможет вернуться к полноценным тренировкам не раньше июня
Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о сроках восстановления Татьяны Сориной после операции.

«Татьяна сделала операцию. Сейчас у нее очень жесткий режим, ей нельзя будет даже шевельнуть рукой в течение двух недель. Если говорить о ее возвращении к полноценным тренировкам, думаю, это произойдет не раньше, чем в июне. Когда делают операцию на плече, там все серьезно. Если не выдержать время, может получиться, что не было смысла делать эту операцию», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».

Лыжница из-за операции пропустит чемпионат России в Сыктывкаре. Турнир пройдет с 25 марта по 3 апреля.

Сорина — олимпийская чемпионка, серебряный призер чемпионата мира в эстафете, серебряный призер мини-тура Кубка мира по лыжным гонкам-2020/21 в Руке.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220321/vyalbe-1779221021.html
Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
Татьяна Сорина (Алешина)
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