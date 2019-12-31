Сергей Устюгов: «Не зря приехали мама и первый тренер, хоть где-то порадовал»

Российский лыжник Сергей Устюгов подвел итоги гонки свободным стилем на «Тур де Ски», где он занял первое место.

— Я рад, что сегодня выиграл, потому что приехали моя мама, мой первый тренер, — цитирует Устюгова РИА Новости. — Они сейчас здесь — болели, переживали, не зря приехали, хоть где-то порадовал. Сегодня у нас тройной подиум для сборной России по лыжным гонкам — это очень круто. Еще раз хочу поблагодарить болельщиков, их становится все больше и больше на трассе, это не может не радовать. Лыжные гонки смотрят, переживают за нас, спасибо всем.