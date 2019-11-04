Сергей Устюгов: «Для меня Олимпиада как соревнования умерла»

Российский лыжник, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов заявил, что Олимпийские игры его больше не интересуют.

— Вы не отказываетесь от своих слов, что Олимпийские игры вас больше не интересуют?

— Конечно, нет. Может, меня за это осудят, но лично для меня Олимпиада как соревнования умерла. Ну, был я на одной Олимпиаде в Сочи, и что? На первых Играх не получилось, ко вторым готовился — готовился, а не позвали. Может, на третьи тоже не позовут или еще что-то не сложится.

— Но если все сложится, вы же не откажетесь добровольно от поездки в Пекин-2022?

— Честно, не знаю. Есть мысль, что мне это не надо. Особенно, если в ближайшие годы выиграю все, что хочу. Они уже однажды бегали на Играх без меня, если что, прекрасно справятся и еще раз. (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Сергея Устюгова — здесь.