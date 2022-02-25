Савелий Коростелев завоевал золото в гонке на 10 км классическим стилем на юниорском чемпионате мира
Российский лыжник Савелий Коростелев завоевал золото в гонке на 10 километров классическим стилем с раздельным стартом на юниорском чемпионате мира в Лагне (Норвегия).
Второе место занял финн Нико Анттиола, бронза — у еще одного представителя России, Александра Ившина.
Егор Митрошин занял седьмое место, Александр Бакуров стал 12-м.
Савелий Коростелев — сын бывшего лыжника Павла Коростелева и лыжницы, бронзового призера Олимпиады-2010 Натальи Коростелевой.
Лыжные гонки
Лагне (Норвегия)
Молодежный чемпионат мира
Мужчины
Дистанционные соревнования
Индивидуальная гонка, 10 км (К)
1. Савелий Коростелев (Россия) — 26.15,8
2. Нико Анттола (Финляндия) — 26.37,2
3. Александр Ившин (Россия) — 26.38,0
4. Элия Барп (Италия) — 26.56,1
5. Хенрик Квенхаас (Норвегия) — 26.56,2
6. Ксавье Макивер (Канада) — 27.08,2
7. Егор Митрошин (Россия) — 27.13,9
8. Давиде Гио (Италия) — 27.25,6
9. Фабрицио Албасини (Швейцария) — 27.27,5
10. Бенджамин Швингшакль (Италия) — 27.28,3
12. Александр Бакуров (Россия) — 27.34,3