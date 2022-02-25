Савелий Коростелев завоевал золото в гонке на 10 км классическим стилем на юниорском чемпионате мира

Российский лыжник Савелий Коростелев завоевал золото в гонке на 10 километров классическим стилем с раздельным стартом на юниорском чемпионате мира в Лагне (Норвегия).

Второе место занял финн Нико Анттиола, бронза — у еще одного представителя России, Александра Ившина.

Егор Митрошин занял седьмое место, Александр Бакуров стал 12-м.

Савелий Коростелев — сын бывшего лыжника Павла Коростелева и лыжницы, бронзового призера Олимпиады-2010 Натальи Коростелевой.

Лыжные гонки

Лагне (Норвегия)

Молодежный чемпионат мира

Мужчины

Дистанционные соревнования

Индивидуальная гонка, 10 км (К)

1. Савелий Коростелев (Россия) — 26.15,8

2. Нико Анттола (Финляндия) — 26.37,2

3. Александр Ившин (Россия) — 26.38,0

4. Элия Барп (Италия) — 26.56,1

5. Хенрик Квенхаас (Норвегия) — 26.56,2

6. Ксавье Макивер (Канада) — 27.08,2

7. Егор Митрошин (Россия) — 27.13,9

8. Давиде Гио (Италия) — 27.25,6

9. Фабрицио Албасини (Швейцария) — 27.27,5

10. Бенджамин Швингшакль (Италия) — 27.28,3

12. Александр Бакуров (Россия) — 27.34,3