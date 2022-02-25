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Сегодня, 21:48

Организаторы этапа Кубка мира в Лахти встревожены угрозами в адрес Большунова

Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Организаторы этапа Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти повышают меры безопасности в связи с угрозами, поступающими в адрес трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова из-за ситуации на Украине.

«Много сообщений с угрозами. Тон очень резкий и угрожающий, мы действуем соответственно», — приводит РИА «Новости» со ссылкой на Aftonbladet слова коммерческого директора Лыжной ассоциации Финляндии Яри-Пекки Юппи. По его словам, уровень безопасности был повышен, в пятницу состоялись переговоры с местной полицией.

Восьмой этап Кубка мира сезона-2021/22 пройдет в Лахти в эти выходные (26-27 февраля).

Источник: https://rsport.ria.ru/20220225/bolshunov-1775170594.html
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