Дарья Непряева завоевала золото в гонке на 5 км классическим стилем на юниорском чемпионате мира
Российская лыжница Дарья Непряева завоевала золото в гонке с раздельным стартом на 5 километров классическим стилем на юниорском чемпионате мира по лыжным гонкам в Лигне (Норвегия).
Серебряным призером стала еще одна россиянка Елизавета Бекишева. Бронза — у норвежки Эммы Мерк.
Дарья Непряева — младшая сестра олимпийской чемпионки Натальи Непряевой.
Лыжные гонки
Лигна (Норвегия)
Юниорский чемпионат мира до 20 лет
Гонка с раздельным стартом (КС)
Женщины
5 км
1. Дарья Непряева (Россия) — 14.30,1
2. Елизавета Бекишева (Россия) — отставание 2,9 секунды
3. Эмма Киркеберг Мёрк (Норвегия) — 4,0
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