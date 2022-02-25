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Сегодня, 14:14

Дарья Непряева завоевала золото в гонке на 5 км классическим стилем на юниорском чемпионате мира

Иван Торопцев
Корреспондент

Российская лыжница Дарья Непряева завоевала золото в гонке с раздельным стартом на 5 километров классическим стилем на юниорском чемпионате мира по лыжным гонкам в Лигне (Норвегия).

Серебряным призером стала еще одна россиянка Елизавета Бекишева. Бронза — у норвежки Эммы Мерк.

Дарья Непряева — младшая сестра олимпийской чемпионки Натальи Непряевой.

Лыжные гонки

Лигна (Норвегия)

Юниорский чемпионат мира до 20 лет

Гонка с раздельным стартом (КС)

Женщины

5 км

1. Дарья Непряева (Россия) — 14.30,1

2. Елизавета Бекишева (Россия) — отставание 2,9 секунды

3. Эмма Киркеберг Мёрк (Норвегия) — 4,0

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