Российский лыжник Вокуев выиграл 70-километровый марафон «Марчалонга»

Российский лыжник Ермил Вокуев выиграл марафон «Марчалонга» на 70 км в рамках серии Visma Ski Classics.

В топ-3 также попал еще один российский лыжник Максим Вылегжанин. Оба спортсмена представляют отечественную команду «Русская зима».

Лыжные гонки

Ski Classics

«Марчалонга»

Италия

70 км, классический стиль

Мужчины

1. Ермил Вокуев (Россия) — 2:51.57,6

2. Каспер Стадос (Норвегия) — 44,9

3. Максим Вылегжанин (Россия) — 45,0...

31. Сергей Ардашев (Россия) — 7.08,7

61. Петтер Нортуг (Норвегия) — 14.06,1

88. Евгений Дементьев (Россия) — 19.55,2

91. Александр Бочкарев (Россия) — 20.41,8

Женщины

1. Ида Даль (Швеция) — 3:15:15.6

2. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) — 30,9

3. Лина Корсгрен (Швеция) — 3.00,4...

6. Ольга Царева (Россия) — 3.56,0

13. Елизавета Шалабода (Россия) — 13.12,4

25. Дина Некрасова (Россия) — 21.45,0