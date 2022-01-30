Российский лыжник Вокуев выиграл 70-километровый марафон «Марчалонга»
Российский лыжник Ермил Вокуев выиграл марафон «Марчалонга» на 70 км в рамках серии Visma Ski Classics.
В топ-3 также попал еще один российский лыжник Максим Вылегжанин. Оба спортсмена представляют отечественную команду «Русская зима».
Лыжные гонки
Ski Classics
«Марчалонга»
Италия
70 км, классический стиль
Мужчины
1. Ермил Вокуев (Россия) — 2:51.57,6
2. Каспер Стадос (Норвегия) — 44,9
3. Максим Вылегжанин (Россия) — 45,0...
31. Сергей Ардашев (Россия) — 7.08,7
61. Петтер Нортуг (Норвегия) — 14.06,1
88. Евгений Дементьев (Россия) — 19.55,2
91. Александр Бочкарев (Россия) — 20.41,8
Женщины
1. Ида Даль (Швеция) — 3:15:15.6
2. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) — 30,9
3. Лина Корсгрен (Швеция) — 3.00,4...
6. Ольга Царева (Россия) — 3.56,0
13. Елизавета Шалабода (Россия) — 13.12,4
25. Дина Некрасова (Россия) — 21.45,0