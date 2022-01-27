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Сегодня, 08:21

«Живая природа глазами камеры». Большунов показал новые фото

Большунов восхитился живой природой на сборах в Италии
Виктория Кравченко

Российский лыжник Александр Большунов в своем Instagram показал фотографии живой природы.

«Это видео заслуживает публикации! Живая природа глазами камеры», — подписал он снимки.

«Саундтрек только поменять надо», — написал комментатор Дмитрий Губерниев в комментариях.

Сборная России по лыжным гонкам готовится к Олимпиаде в горах северной Италии и планирует вылететь в Пекин 29 января рейсом из Милана.

Игры пройдут с 4 по 20 февраля в Китае.

Александр Большунов
Дмитрий Губерниев
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