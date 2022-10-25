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Сегодня, 03:10

Российский лыжник Гонтарь планирует получить гражданство одной из европейских стран

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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Российский лыжник Валерий Гонтарь рассказал «СЭ», что собирается получить гражданство европейской страны, но не стал раскрывать, какой именно.

Ранее «Чемпионат», ссылаясь на свои источники, сообщил, что Гонтарь сменил российское гражданство на украинское. Спортсмен эту информацию опроверг в интервью «СЭ».

— Я общался с представителями Татарстанской лыжной федерации, за которую вы выступали. Они сообщили, что вы больше не их спортсмен. Где и за кого собираетесь выступать?

— Да, из Татарстана ушел. После удачного старта в Вершине Тёи, где выиграл гонку, приехали в Чусовой. Там я отравился. Гонки в Чусовом уже не пошли, я резко похудел из-за отравления. Покинул сбор, поняв, что это то время, когда дальше ничего не получится. Написал заявление по собственному желанию.

Благодарен всем регионам, за которые выступал, что они принимали меня, поддерживали, терпели меня в чем-то. Все то, чего я достигал, было благодаря поддержке регионов и работе тренеров. За исключением Мордовии.

В России выступать не буду, я переориентировался на европейские страны и делаю все возможное, чтобы остаться здесь. Почему не говорю, какое именно государство? Хочу сохранить определенную конфиденциальность, пока не готов делать громких заявлений. Когда сложится, люди все узнают. Зачем бежать впереди паровоза?

— Простите, что уточняю этот момент: эта страна — не Украина?

— Нет, не Украина. Скорее всего, люди отправили меня туда, потому что у меня украинская фамилия. В нынешней ситуации люди стараются зацепиться за что-то такое и сделать из обычного что-то необычное, провокационное, грязное.

Валерий Гонтарь. «Люди писали, что на кол посадят». Российский лыжник Гонтарь заявил, что не получал украинское гражданство

Валерий Гонтарь
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