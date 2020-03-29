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«Резцова — лютый позор советского и российского спорта!» Губерниев требует лишить стадион в Химках имени олимпийской чемпионки

21:32
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев призвал переименовать химкинский лыжный стадион имени Анфисы Резцовой. Ранее он в нецензурной форме обругал трехкратную олимпийскую чемпионку за то, что она не соблюдает карантин на фоне эпидемии коронавируса.

«Подготовлю обращение к руководству Московской области и Городского округа Химки о переименовании стадиона имени Анфисы Резцовой! Такие люди не должны быть примером для нас и нашей молодежи! Анфиса Резцова — лютый позор советского и российского спорта!» — написал Губерниев в Telegram.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 678 720 человек. Умерших — 31 700, выздоровевших — 145 609. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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