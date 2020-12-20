Ретивых рассказал, почему выходит на старты без шапки

Российский лыжник Глеб Ретивых после победы в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене рассказал, почему предпочитает бегать без шапки.

«На этом этапе Кубка мира я доволен собой. Прихожу в себя, — сказал Ретивых в интервью «Матч ТВ». — Но есть еще над чем работать.

Давно вместе не бегали. Были некоторые недочеты.

Почему бегаю без шапки? Сильно потею. Тем более, жарко было. Шапка начинает сползать, очки запотевают — это не примета».