Ретивых рассказал, почему выходит на старты без шапки
16:08
Российский лыжник Глеб Ретивых после победы в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене рассказал, почему предпочитает бегать без шапки.
«На этом этапе Кубка мира я доволен собой. Прихожу в себя, — сказал Ретивых в интервью «Матч ТВ». — Но есть еще над чем работать.
Давно вместе не бегали. Были некоторые недочеты.
Почему бегаю без шапки? Сильно потею. Тем более, жарко было. Шапка начинает сползать, очки запотевают — это не примета».
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