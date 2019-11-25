Первый канал покажет часть лыжного Кубка мира

В пятницу в финской Руке стартует большой лыжный сезон. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в эксклюзивном интервью «СЭ» сообщила, что часть гонок Кубка мира покажет Первый канал.

— Есть ли уже понимание: где все-таки в этом сезоне будут показывать лыжи? Вы говорили, что возможен вариант даже с Первым каналом.

— Первый канал покажет 15 гонок этого сезона.

— Мужских?

— Мне кажется это очень правильным решением — в основном будут показывать спринты. Это значит, что мы увидим и мужчин, и женщин. Там же по-другому никак. Будет показана эстафета в Лиллехаммере. Некоторые гонки «Тур де Ски». Возможна трансляция королевского полтинника в Осло, но это будет окончательно обсуждаться ближе к делу.

— 50 км? Три часа лыж на Первом канале?!

— Вы даже не представляете, в каком я восторге. Готова сказать все слова благодарности, которые знаю, тем, кто принял это решение. Много для продвижения сделала Ольга Черносвитова. Она убеждала Эрнста, что это нужно. Трансляции могут дать большой толчок нашему виду спорта. Я прекрасно понимаю, что Первый канал не может с утра до ночи показывать лыжи и даже 15 гонок — это просто супер. Бесплатно, в прямом эфире и на такую аудиторию — очень круто. Спасибо им большое. (Владимир Иванов)

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