Пеллегрино выиграл спринт на этапе Кубка мира в Италии, россияне выбыли в четвертьфинале

Итальянец Федерико Пеллегрино одержал победу в спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Италии. Еще один представитель этой страны Франческо Де Фабиани стал вторым. Третье место занял француз Люка Шанава.

Россияне Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Артем Мальцев, Александр Большунов и Денис Спицов выбыли в четвертьфинале.

Лыжные гонки

Конь (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Индивидуальный спринт

Спринт (С)

1. Федерико Пеллегрино (Италия) - 3.09,07

2. Франческо Де Фабиани (Италия) - отставание 0,48

3. Люка Шанава (Франция) - 0,51

4. Саймон Хэмилтон (США) - 3,94

5. Сунре Фуссли (Норвегия) - 4,03

6. Маркус Грате (Швеция) - 27,90

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