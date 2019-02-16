Пеллегрино выиграл спринт на этапе Кубка мира в Италии, россияне выбыли в четвертьфинале

Итальянец Федерико Пеллегрино одержал победу в спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Италии. Еще один представитель этой страны Франческо Де Фабиани стал вторым. Третье место занял француз Люка Шанава.
Россияне Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Артем Мальцев, Александр Большунов и Денис Спицов выбыли в четвертьфинале.
Лыжные гонки
Конь (Италия)
Кубок мира
Мужчины
Индивидуальный спринт
Спринт (С)
1. Федерико Пеллегрино (Италия) - 3.09,07
2. Франческо Де Фабиани (Италия) - отставание 0,48
3. Люка Шанава (Франция) - 0,51
4. Саймон Хэмилтон (США) - 3,94
5. Сунре Фуссли (Норвегия) - 4,03
6. Маркус Грате (Швеция) - 27,90
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