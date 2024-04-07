Пеклецова выиграла масс-старт в гору на заключительном этапе Кубка России по лыжным гонкам

Представительница Архангельской области Алина Пеклецова стала победительницей масс-старта в гору свободным стилем на этапе Кубка России в Кировске.

Спортсменка преодолела дистанцию в 10 км за 32 минуты 33,8 секунды.

Второе место в гонке заняла Вероника Степанова, также выступающая за Архангельскую область (+48 секунд). Третьей финишировала Анастасия Кулешова из Нижегородской области (+1 минута 2,8 секунды).

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24 (Кировск)

Масс-старт в гору, свободный стиль

Женщины. Топ-6

1. Алина Пеклецова — 32.33,8

2. Вероника Степанова — 48,0

3. Анастасия Кулешова — 1.02,8

4. Анна Суркова — 1.21,3

5. Лидия Горбунова — 1.33,2

6. Екатерина Смирнова — 1.35,7