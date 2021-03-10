Нортуг будет отбывать срок за хранение наркотиков в клинике

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг будет отбывать срок за хранение наркотиков в наркологической клинике, сообщает норвежское издание VG.

По неофициальной информации, лыжник может отправиться в клинику в Болкеше, которая занимается лечением наркозависимости. На их сайте размещена информация о том, что они могут предложить «комнату хорошего стандарта с собственной ванной комнатой и фантастические пешие прогулки на открытом воздухе как летом, так и зимой», а также «уделяют большое внимание физической активности и лечению».

В середине августа Нортуг в своем Instagram сообщил, что был остановлен полицией за превышение скорости и отправлен на медицинское освидетельствование. Позднее полиция обнаружила в его доме кокаин.

В декабре суд Осло приговорил Нортуга к семи месяцам заключения за хранение наркотиков. После подачи прошения ему разрешили отбывать срок не в тюрьме, а в наркологическом учреждении.