«Слюни по 10 сантиметров. Ну хоть бы смахивали». Тихонов заявил о ненависти к норвежцам

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что испытывает ненависть к коллегам из Норвегии. По его мнению, они обвиняют в различных спортивных нарушениях всех, кроме себя.

«У меня о норвежцах только одно мнение: они воюют за свое, — цитирует «РИА Новости» Тихонова. — Молодцы. Борются за Норвегию, за свой флаг, за гимн, за медали. Тут все понятно. Но я скажу прямо: они очень непорядочные люди. Я в биатлоне от них нахлебался. Обратите внимание, как раньше финишировал (Уле-Эйнар) Бьерндален, и сегодня как финишируют их лыжники и лыжницы: висят слюни по 10 сантиметров. Ну хоть бы смахивали! Позорище. И они всему миру пытаются доказать, кого-то обвинить, но только не себя».

Тихонов очень рад, что наказывают первого президента Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга.

«Этого развратника, — продолжил он. — Уж если они говорят о лице норвежского спорта, то пусть проверят его кредитную карту, которой он пользовался как президент. Я их (норвежцев) ненавижу, они спустя 41 год говорят, что Тихонов выступал на допинге. Язык бы у вас отсох! Я с ними расправлялся как хотел (на трассе)».

Тихонов привел в качестве примера непорядочное, по его мнению, поведение норвежцев на финише гонки на 50 километров на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе.

«И то, что отдали золотую медаль (норвежцу Эмилю Иверсену), тоже неправильно. Если бы у Саши Большунова не была сломана палка, он бы шел первым, а тот был бы в 20 метрах сзади. Шансов у него не было. А (помешавшему россиянину норвежцу Йоханнесу) Клебо, если в нем не потеряно мужское достоинство, стоило бы отказаться (от награды) в пользу Большунова. И заслужил бы тем самым большее уважение», — резюмировал Тихонов.