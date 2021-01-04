Панкратов призвал проверить участников «Ижевской винтовки»

Участник Олимпийских игр 2006 года, призер чемпионатов мира 2005 и 2007 годов Николай Панкратов, который в 2010 году был дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, отреагировал на дисквалификацию 20-летней биатлонистки Виктории Коноваловой. По его мнению, соответствующим службам необходимо проверить участников «Ижевской винтовки».

«На «Ижевской винтовке» произошли удивительные события: в Чайковском после того, как на допинг-контроль после последнего спринта вызвали женщин, снялись все хантовские юниорки, а на следующий день, уже в Ижевске, после того, как вызвали на допинг-контроль мужчин, снялись все тюменские юниоры. Что это было? Парадокс, совпадение? Решайте сами. В свете событий с красноярской биатлонисткой, может соответствующим службам выехать по адресам?» — написал Панкратов в комментариях на сайте журнала «Лыжный спорт».