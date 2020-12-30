Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон
Допинг

Российская биатлонистка дисквалифицирована на 4 года за допинг

13:15

Союз биатлонистов России (СБР) на основании решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировал спортсменку Викторию Коновалову на 4 года.

На официальном сайте РУСАДА сообщается, что Коновалова нарушила пункт 2.1 Общероссийских антидопинговых правил. В допинг-пробе 20-летней биатлонистки была обнаружена запрещенная субстанция, ее метаболиты или маркеры.

Дисквалификация Коноваловой вступила в силу с 15 декабря 2020 года.

Дополнительная информация:

https://rusada.ru/news/disqualification/russian-biathlon-union30122020/

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир