Российская биатлонистка дисквалифицирована на 4 года за допинг
13:15
Союз биатлонистов России (СБР) на основании решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировал спортсменку Викторию Коновалову на 4 года.
На официальном сайте РУСАДА сообщается, что Коновалова нарушила пункт 2.1 Общероссийских антидопинговых правил. В допинг-пробе 20-летней биатлонистки была обнаружена запрещенная субстанция, ее метаболиты или маркеры.
Дисквалификация Коноваловой вступила в силу с 15 декабря 2020 года.
Дополнительная информация:
https://rusada.ru/news/disqualification/russian-biathlon-union30122020/
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