Российская биатлонистка дисквалифицирована на 4 года за допинг

Союз биатлонистов России (СБР) на основании решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировал спортсменку Викторию Коновалову на 4 года.

На официальном сайте РУСАДА сообщается, что Коновалова нарушила пункт 2.1 Общероссийских антидопинговых правил. В допинг-пробе 20-летней биатлонистки была обнаружена запрещенная субстанция, ее метаболиты или маркеры.

Дисквалификация Коноваловой вступила в силу с 15 декабря 2020 года.