Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова рассказала о своей национальности

Российская лыжница Вероника Степанова рассказала о своей национальности и жизни на Камчатке.

«Отношусь к коренным народам севера. Национальность передается по маме. Она — коренная камчадалка. Да, у меня смуглый цвет кожи. Обычно спортсмены перед стартом сосредоточены, готовятся. У меня не так. Я позировала для фото перед стартом в Вуокати. Английский язык? У меня даже нет никакого стеснения. Есть все больше желания на нем общаться», — сказала Степанова в эфире matchtv.ru.

На Олимпиаде в Пекине спортсменка завоевала золотую медаль в составе сборной России в женской эстафете.

Степанова на данный момент находится в Норвегии в городе Лигне, где с 22 по 27 февраля пройдет чемпионаты мира среди юниоров (возрастная категория до 20 лет) и молодежи (до 23 лет).