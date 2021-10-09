Новому руководству FIS не удалось переименовать Международную лыжную федерацию

Члены Международной федерации лыжного спорта (FIS) отклонили предложение об изменении названия организации на внеочередном конгрессе, который проводился в онлайн-режиме из штаб-квартиры в Оберхофене (Швейцария). Как сообщает Inside the Games, было предложено два новых варианта — Международная федерация лыжного спорта и сноуборда и Международная федерация снежных видов спорта.

Первый вариант победил, но не набрал достаточного количества голосов, чтобы стать заменой нынешнему названию. Инициатива по ребрендингу исходила от нового главы FIS Йохана Элиаша, который обеспокоен тем, что сноуборд никак не представлен в нынешнем названии федерации. Напомним, что в свое время сноуборд попал под крышу FIS по просьбе МОК, который хотел включить эту дисциплину в олимпийскую программу, но не желал налаживать отношения с профильными сноубордическими организациями.