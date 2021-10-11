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Большунов провел тренировку на тредбане

Лыжник Большунов провел тренировку на тредбане во время сбора в Австрии
11 октября, 11:09
Александр Большунов. Фото AFP
Александр Большунов. Фото AFP
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Тренер российского лыжника Александра Большунова Юрий Бородавко рассказал, что спортсмен провел тренировку на тредбане.

«Тренировка на тредбане на сборе в Австрии была разовым мероприятием. Была не очень хорошая погода, поэтому решили, чтобы Александр провел тренировку на тредбане. Большунов обладает очень хорошей техникой хода, но мы решили использовать тредбан, поскольку на улице шел дождь», — цитирует Бородавко ТАСС.

27 октября спортсмены отправятся в финский Муонио, где проведут первый снежный сбор.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12627089

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Виктория Кравченко все материалы автора
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