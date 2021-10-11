Большунов провел тренировку на тредбане

Тренер российского лыжника Александра Большунова Юрий Бородавко рассказал, что спортсмен провел тренировку на тредбане.

«Тренировка на тредбане на сборе в Австрии была разовым мероприятием. Была не очень хорошая погода, поэтому решили, чтобы Александр провел тренировку на тредбане. Большунов обладает очень хорошей техникой хода, но мы решили использовать тредбан, поскольку на улице шел дождь», — цитирует Бородавко ТАСС.

27 октября спортсмены отправятся в финский Муонио, где проведут первый снежный сбор.