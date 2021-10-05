Лыжники Большунов и Непряева приступят к тренировкам на снегу в конце октября в Финляндии

Тренер Юрий Бородавко рассказал, когда начнется первый сбор на снегу для лыжников сборной России.

«Сбор в Рамзау продлится до 19 октября. На этом сборе мы на снег не выйдем, поскольку условия здесь не столь хорошие. Первый сбор на снегу у нас будет в финском Муонио с 27 октября.

«Что касается текущего сбора, то на нем будет много жестких интервальных тренировок как в беге с имитацией, так и на лыжероллерах. Все спортсмены здоровы и тренируются в полную силу, так что все идет по плану», — цитирует Бородавко ТАСС.

К олимпийскому сезону в группе Бородавко готовятся Александр Большунов, Наталья Непряева, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко и Мария Истомина.

На данный момент лыжники находятся на сборе в австрийском Рамзау.