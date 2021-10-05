Лыжные гонки
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / Результаты Двоеборье Прыжки с трамплина
Новости   //    Лыжные гонки

Лыжники Большунов и Непряева приступят к тренировкам на снегу в конце октября в Финляндии

10:32
Александр Большунов. Фото AFP
Александр Большунов. Фото AFP
Теги:

Тренер Юрий Бородавко рассказал, когда начнется первый сбор на снегу для лыжников сборной России.

«Сбор в Рамзау продлится до 19 октября. На этом сборе мы на снег не выйдем, поскольку условия здесь не столь хорошие. Первый сбор на снегу у нас будет в финском Муонио с 27 октября.

«Что касается текущего сбора, то на нем будет много жестких интервальных тренировок как в беге с имитацией, так и на лыжероллерах. Все спортсмены здоровы и тренируются в полную силу, так что все идет по плану», — цитирует Бородавко ТАСС.

К олимпийскому сезону в группе Бородавко готовятся Александр Большунов, Наталья Непряева, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко и Мария Истомина.

На данный момент лыжники находятся на сборе в австрийском Рамзау.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12577791

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

Федор Емельяненко назвал лучший бой в карьере
Трагедия в Канаде: 18-летняя девушка скончалась после боя. Ее муж боксировал на том же турнире
Что будет, если заниматься с гантелями каждый день. Советы специалистов
«Настоящий вратарь из гроба вылезет — и гроб в щепки разлетится». Интервью тренера вратарей сборной России Кафанова
Бег во вред: к чему может привести неправильный выбор кроссовок для бега?
vs
0
Офсайд