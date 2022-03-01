Норвежская ассоциация лыжных видов спорта не допустила россиян на соревнования

Российским и белорусским спортсменам не разрешено участвовать на соревнованиях в Норвегии

Норвежская ассоциация лыжных видов спорта уведомила Международную федерацию лыжного спорта (FIS) о недопуске российских и белорусских спортсменов на соревнования в стране, информирует ТАСС со ссылкой на NRK.

«Мы надеялись, что FIS примет такое решение от имени всего лыжного спорта, но теперь не можем больше ждать. Поэтому сегодня мы заранее решили проинформировать FIS о том, что российским и белорусским спортсменам не разрешено стартовать на соревнованиях в Норвегии», — отметил президент Норвежской ассоциации лыжных видов спорта Эрик Ресте.

5-6 марта в Норвегии пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам. В ближайшие несколько недель Норвегия примет этапы Кубка мира по горнолыжному спорту, лыжному двоеборью и прыжкам на лыжах с трамплина.