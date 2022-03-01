Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 12:11

Норвежская ассоциация лыжных видов спорта не допустила россиян на соревнования

Российским и белорусским спортсменам не разрешено участвовать на соревнованиях в Норвегии
Роман Шишов
Корреспондент

Норвежская ассоциация лыжных видов спорта уведомила Международную федерацию лыжного спорта (FIS) о недопуске российских и белорусских спортсменов на соревнования в стране, информирует ТАСС со ссылкой на NRK.

«Мы надеялись, что FIS примет такое решение от имени всего лыжного спорта, но теперь не можем больше ждать. Поэтому сегодня мы заранее решили проинформировать FIS о том, что российским и белорусским спортсменам не разрешено стартовать на соревнованиях в Норвегии», — отметил президент Норвежской ассоциации лыжных видов спорта Эрик Ресте.

5-6 марта в Норвегии пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам. В ближайшие несколько недель Норвегия примет этапы Кубка мира по горнолыжному спорту, лыжному двоеборью и прыжкам на лыжах с трамплина.

Источник: https://tass.ru/sport/13911399
7
1
Читайте также
Гречка: польза и вред для организма
ФИФА сломалась под давлением Англии: сборная России отстранена от стыковых матчей ЧМ-2022, «Спартак» - от Лиги Европы
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«К обеду будет окончательное решение». Бородавко — об участии сборной России в этапе Кубка мира в Осло
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости