Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» рассказал о подготовке команды к этапу Кубка мира в норвежском Осло.

«Вчера заседал FIS по поводу допуска российских и белорусских лыжников к этапу — сказал Бородавко «СЭ». - К единому мнению не пришли, перенесли на сегодня, к обеду будет окончательное решение. Мы вчера только приехали сюда, сегодня собираемся на тренировку, все в штатном режиме.

Есть негатив со стороны различных фирм и представителей команд. Рано или поздно отношения наладятся, а этих людей и фирм с нами уже не будет, потому что в тяжелый для нас момент они отвернулись. Ну, если вы не с нами, тогда до свидания!".

28 февраля руководитель комитета по лыжным гонкам в Международной федерации лыжного спорта (FIS) Вегард Ульванг призвал не допускать россиян к участию в Кубке мира.

Г енеральный менеджер лыжного марафона в Норвегии Стефан Маркс при этом заявил, что они не могут отказать россиянам в участии.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Осло пройдет 5 и 6 марта.