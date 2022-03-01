Клебо и другие норвежские лыжники заболели коронавирусом

Норвежские лыжники не выступят на этапах Кубка мира в Драммене и Холменколлене из-за положительных тестов на коронавирус, информирует пресс-служба Ассоциации лыжных видов спорта Норвегии. Заболели Ховар Сулос Теугбель, Эрик Валнес, Пол Гольберг, Синдре Бьернестад Скар и Йоханнес Клебо.

«Для меня это очень печальные новости, однако в свете того, что происходит в мире, это просто ерунда. Да, это и правда мелочь, когда мы видим, что вторится вокруг, — цитирует Клебо NRK. — Все указывает на то , что сезон для меня окончен. Теперь я сосредоточен только на том, чтобы поправиться и как можно скорее приступить к тренировкам».

25-летний Клебо на прошедшей Олимпиаде в Пекине завоевал золото в спринте и командном спринте, серебро в эстафете и бронзу в разделке.