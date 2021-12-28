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Норвежец Клебо выиграл спринт на «Тур де Ски», россияне не попали в финал

17:37
Йоханнес Клебо. Фото Getty Images
Йоханнес Клебо. Фото Getty Images
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Представитель сборной Норвегии Йоханнес Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Ленцерхайде (Швейцария), который является этапом многодневки «Тур де Ски».

Российские спортсмены не смогли пройти в финал. Лучшие из россиян — Глеб Ретивых и Александр Терентьев выбыли на стадии полуфинала.

Лыжные гонки

Ленцерхайде (Швейцария)

Кубок мира

Тур де Ски

Мужчины

Спринт (С)

Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.39,04

2. Ришар Жув (Франция) — отставание 0,99

3. Люка Шанава (Франция) — 1,26

4. Эрик Вальнес (Норвегия) — 1,49

5. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1,81

6. Пол Голберг (Норвегия) — 2,01

Александр Большунов и Артем Мальцев выбыли в четвертьфинале. Глеб Ретивых и Александр Тереньтьев выбыли в полуфинале.

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Анна Горшкова все материалы автора
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