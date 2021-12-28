Норвежец Клебо выиграл спринт на «Тур де Ски», россияне не попали в финал
17:37
Представитель сборной Норвегии Йоханнес Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Ленцерхайде (Швейцария), который является этапом многодневки «Тур де Ски».
Российские спортсмены не смогли пройти в финал. Лучшие из россиян — Глеб Ретивых и Александр Терентьев выбыли на стадии полуфинала.
Лыжные гонки
Ленцерхайде (Швейцария)
Кубок мира
Тур де Ски
Мужчины
Спринт (С)
Финал
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.39,04
2. Ришар Жув (Франция) — отставание 0,99
3. Люка Шанава (Франция) — 1,26
4. Эрик Вальнес (Норвегия) — 1,49
5. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1,81
6. Пол Голберг (Норвегия) — 2,01
Александр Большунов и Артем Мальцев выбыли в четвертьфинале. Глеб Ретивых и Александр Тереньтьев выбыли в полуфинале.
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю