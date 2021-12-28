Американка Диггинс выиграла женский спринт на «Тур де Ски», россиянки не попали в финал

Представительница сборной США Джессика Диггинс выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Ленцерхайде (Швейцария), который является этапом многодневки «Тур де Ски».

Второй в финальном забеге финишировала норвежка Матильда Мирвольд, третьей — словенка Анамария Лампич.

Российские спортсменки не смогли выйти в финал. Лучшая из россиянок — Наталья Непряева выбыла на стадии 1/2 финала.

Лыжные гонки

Ленцерхайде (Швейцария)

Кубок мира

Тур де Ски

Женщины

Спринт (С)

Финал

1. Джессика Диггинс (США) — 3.00,12

2. Матильда Мюрвольд (Норвегия) — отставание 0,13

3. Анамария Лампич (Словения) — 0,30

4. Джулия Керн (США) — 0,59

5. Анна Дювик (Швеция) — 3,92

6. Колетта Риджек (Германия) — 5,40

Юлия Ступак и Татьяна Сорина выбыли в четвертьфинале, Наталья Непряева — в полуфинале.