Американка Диггинс выиграла женский спринт на «Тур де Ски», россиянки не попали в финал
Представительница сборной США Джессика Диггинс выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Ленцерхайде (Швейцария), который является этапом многодневки «Тур де Ски».
Второй в финальном забеге финишировала норвежка Матильда Мирвольд, третьей — словенка Анамария Лампич.
Российские спортсменки не смогли выйти в финал. Лучшая из россиянок — Наталья Непряева выбыла на стадии 1/2 финала.
Лыжные гонки
Ленцерхайде (Швейцария)
Кубок мира
Тур де Ски
Женщины
Спринт (С)
Финал
1. Джессика Диггинс (США) — 3.00,12
2. Матильда Мюрвольд (Норвегия) — отставание 0,13
3. Анамария Лампич (Словения) — 0,30
4. Джулия Керн (США) — 0,59
5. Анна Дювик (Швеция) — 3,92
6. Колетта Риджек (Германия) — 5,40
Юлия Ступак и Татьяна Сорина выбыли в четвертьфинале, Наталья Непряева — в полуфинале.
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