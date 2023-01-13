Непряева выиграла гонку на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России, Степанова — вторая
Наталья Непряева стала победительницей индивидуальной гонки на 10 км свободным стилем на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре. 27-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 25 минут и 28,9 секунды.
Второе место заняла Вероника Степанова (отставание 25,3 секунды), третьей стала Анастасия Прокофьева (27,0).
Лыжные гонки. VI этап Кубка России-2023. Свободный стиль. 10 км. Женщины
1. Наталья Непряева — 25.28,9
2. Вероника Степанова — 25,3
3. Анастасия Прокофьева — 27,0
4. Анна Королева — 49,7
5. Екатерина Смирнова — 49,9
6. Алена Перевозчикова — 1.01,1.
В октябре 2022 года FIS объявила о недопуске российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в сезоне-2022/23 из-за ситуации на Украине.
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