Лыжные гонки
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 11:51

Непряева выиграла гонку на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России, Степанова — вторая

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Наталья Непряева.
Фото Global Look Press

Наталья Непряева стала победительницей индивидуальной гонки на 10 км свободным стилем на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре. 27-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 25 минут и 28,9 секунды.

Второе место заняла Вероника Степанова (отставание 25,3 секунды), третьей стала Анастасия Прокофьева (27,0).

Лыжные гонки. VI этап Кубка России-2023. Свободный стиль. 10 км. Женщины

1. Наталья Непряева — 25.28,9

2. Вероника Степанова — 25,3

3. Анастасия Прокофьева — 27,0

4. Анна Королева — 49,7

5. Екатерина Смирнова — 49,9

6. Алена Перевозчикова — 1.01,1.

В октябре 2022 года FIS объявила о недопуске российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в сезоне-2022/23 из-за ситуации на Украине.

Вероника Степанова
Наталья Непряева
0
Читайте также
Наглый канадец затмил Овечкина. Он оформил хет-трик и отомстил Александру за прошлый матч
Легкоатлет Литвинов признался в употреблении допинга при подготовке к Олимпиаде-2012
Российские бойцы атаковали позиции ВСУ боеприпасами-«зажигалками»
«Мисс Россия-2022» вышла в финал конкурса «Мисс Вселенная»
Власти ДНР сообщили о взятии Артемовска в оперативное окружение силами РФ
Скрытый «Аватар»: киносети ждут штрафов за прокат без удостоверения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг раскрыла пол своего будущего ребенка

Непряева махнула рукой и ушла после вопроса о Степановой на Кубке России
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости