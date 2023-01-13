Непряева выиграла гонку на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России, Степанова — вторая

Наталья Непряева стала победительницей индивидуальной гонки на 10 км свободным стилем на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре. 27-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 25 минут и 28,9 секунды.

Второе место заняла Вероника Степанова (отставание 25,3 секунды), третьей стала Анастасия Прокофьева (27,0).

Лыжные гонки. VI этап Кубка России-2023. Свободный стиль. 10 км. Женщины

1. Наталья Непряева — 25.28,9

2. Вероника Степанова — 25,3

3. Анастасия Прокофьева — 27,0

4. Анна Королева — 49,7

5. Екатерина Смирнова — 49,9

6. Алена Перевозчикова — 1.01,1.

В октябре 2022 года FIS объявила о недопуске российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в сезоне-2022/23 из-за ситуации на Украине.