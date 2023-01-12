Четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг раскрыла пол своего будущего ребенка
Четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг раскрыла пол ожидаемого ребенка.
«Это девочка. Трудно представить, какой будет жизнь после родов. Когда у вас вдруг появляется маленький ребенок, о котором нужно заботиться», — приводит слова Йохауг VG.
В начале января Тереза Йохауг сообщила о том, что впервые станет мамой.
Мужем норвежской спортсменки является чемпион мира по гребле Нильс Якоб Хофф. Йохауг завершила спортивную карьеру в марте 2022 года.
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