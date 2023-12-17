Немка Карл выиграла гонку с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Тронхейме

Немецкая лыжница Виктория Карл завоевала золотую медаль в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим ходом на этапе Кубка мира в Тронхейме (Норвегия). Она преодолела дистанцию за 28 минут 13,6 секунды.

Второй стала американка Рози Бреннан (+19,6 секунды). Тройку лидеров замкнула шведка Эбба Андерссон (+21,6).

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Норвегии проходил с 15 по 17 декабря. Российские лыжники отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.