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Сегодня, 16:47

Немка Карл выиграла гонку с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Тронхейме

Алина Савинова
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Немецкая лыжница Виктория Карл завоевала золотую медаль в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим ходом на этапе Кубка мира в Тронхейме (Норвегия). Она преодолела дистанцию за 28 минут 13,6 секунды.

Второй стала американка Рози Бреннан (+19,6 секунды). Тройку лидеров замкнула шведка Эбба Андерссон (+21,6).

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Норвегии проходил с 15 по 17 декабря. Российские лыжники отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.

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