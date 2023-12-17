Бьорндален считает, что только Легрейд должен нести ответственность за выстрел в отеле

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален отреагировал на ситуацию с соотечественником Стурлой Холмом Легрейдом на третьем этапе Кубка мира в Ленцерхайде.

26-летний спортсмен был отстранен от масс-старта из-за нарушений правил безопасности IBU. 15 декабря Легрейд совершил непроизвольный выстрел в отеле для спортсменов.

«Это 100 процентов ответственность Стурлы. Проверка винтовки — это первое, чему учится биатлонист. Второе правило — целиться в небо или в стену, что он, собственно, и сделал. Стурла очень педантичный человек. Никогда бы не подумал, что он окажется в подобной ситуации, но это показывает, что подобное может произойти с каждым», — цитирует Бьорндалена TV2.

Бьорндален также отметил, что сборная Норвегии не должна нести ответственность за данный инцидент.

Третий этап Кубка мира по биатлону проходит с 14 по 17 декабря. На данный момент в личном зачете у мужчин лидирует норвежец Йоханнес Бе. Его брат Тарьей Бе идет вторым. Легрейд занимает третье место.