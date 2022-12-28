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Сегодня, 11:34

Наталья Непряева выиграла разделку на 10 км классикой на этапе Кубка России в Красногорске

Иван Торопцев
Корреспондент
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Наталья Непряева.
Фото Global Look Press

Наталья Непряева выиграла гонку на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на пятом этапе Кубка России в Красногорске.

Спортсменка пробежала дистанцию за 28 минут и 53,3 секунды. Вторую строчку заняла Мария Истомина (отставание +23,4 секунды), на третьем месте — Анастасия Кулешова (+29,0).

Эта гонка стала заключительной для женщин на пятом этапе Кубка страны в Красногорске. Сегодня, 28 декабря в рамках соревнований пройдет забег на 15 км классикой у мужчин, который станет последним на этом этапе (начало — в 12.30 мск).

Сборная России по лыжным гонкам
Наталья Непряева
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