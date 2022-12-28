Большунов пропустит гонку на 15 км классическим стилем на этапе в Красногорске

Александр Большунов пропустит гонку на 15 км классическим стилем на пятом этапе Кубка России в Красногорске.

25-летний россиянин должен был стартовать под 40-м номером, но перед началом забега олимпийский чемпион Александр Легков, который работает комментатором на этапе Кубка страны, сообщил, что лыжник не выйдет на дистанцию.

Вчера, 27 декабря Большунов упал и разбил голову после столкновения с Сергеем Устюговым в полуфинале спринта свободным стилем. Сегодня старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал «СЭ», что у спортсмена легкое сотрясение мозга, и он с большой долей вероятности не будет бежать разделку на 15 км, которая станет последней гонкой этапа в Красногорске.

Забег на 15 км классическим стилем начнется в 12.30 (мск).