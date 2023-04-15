Наталья Непряева выиграла гонку на 50 км на чемпионате России в Апатитах
Российская лыжница Наталья Непряева одержала победу в гонке на 50 км свободным стилем на чемпионате России в Апатитах (Мурманская область).
27-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 2 часа 2 минуты и 42,2 секунды. Второй стала Майя Якунина (отставание 1 минута 4,9 секунды). Третье место заняла Евгения Крупицкая (1.05,4).
Лыжные гонки
Чемпионат России — 2023, Апатиты
50 км, свободный стиль. Женщины
1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 2:02.42,2
2. Майя Якунина (Калужская область) — отставание 1.04,9
3. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 1.05,4
4. Дарья Рогозина (Ненецкий АО) — 1.07,9
5. Арина Кусургашева (Республика Алтай) — 1.14,2
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