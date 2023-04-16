Резцова сообщила, что вышла из больницы после сердечного приступа

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что вышла из больницы после перенесенного сердечного приступа.

28 марта стало известно, что 58-летняя Резцова была госпитализирована.

«Я окончательно восстановилась, все хорошо. Все показатели теперь в норме, в больнице все поправили. Позавчера меня выписали, а теперь я уже отдыхаю дома! Наконец-то свобода, ха-ха! Спасибо всем, кто переживал!» — приводит слова Резцовой Sport24.

За свою карьеру Резцова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Калгари-1988 в лыжных гонках, а также дважды становилась олимпийской чемпионкой в биатлоне: в Альбервиле-1992 и Лиллехаммере-1994.