На Кубке России возникла путаница с фотофинишем в мужской гонке. Что произошло?

В 15-километровой разделке на этапе Кубка России в Сыктывкаре возникла неоднозначная ситуация с двумя бронзовыми медалями Алексея Шемякина и Ильи Порошкина. Два лыжника из Архангельской области и Коми показали одинаковое до десятой время.

Первоначально по стадиону объявили, что будет вручено две бронзовые медали, так как их результаты «до миллисекунд одинаковые». Один из судей подтвердил «СЭ», что произошли дозамеры, и по заочному фотофинишу было принято решение вручить две бронзы.

Однако через некоторое время результаты поменяли, и лыжник из Коми единолично получил бронзу. По нашей информации, результаты замерили «по лучу», то есть по отметке лазера устройства на ноге спортсмена, и по ним разница составила 0,02 секунды. Первоначальные результаты были замерены по транспондеру, и они показывали абсолютно идентичное время.

Любопытно, что бронзу вручили именно Порошкину — местному спортсмену.

Выиграл разделку Александр Большунов, второе место занял Артем Мальцев.