Лыжные гонки
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 14:50

На Кубке России возникла путаница с фотофинишем в мужской гонке. Что произошло?

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

В 15-километровой разделке на этапе Кубка России в Сыктывкаре возникла неоднозначная ситуация с двумя бронзовыми медалями Алексея Шемякина и Ильи Порошкина. Два лыжника из Архангельской области и Коми показали одинаковое до десятой время.

Первоначально по стадиону объявили, что будет вручено две бронзовые медали, так как их результаты «до миллисекунд одинаковые». Один из судей подтвердил «СЭ», что произошли дозамеры, и по заочному фотофинишу было принято решение вручить две бронзы.

Однако через некоторое время результаты поменяли, и лыжник из Коми единолично получил бронзу. По нашей информации, результаты замерили «по лучу», то есть по отметке лазера устройства на ноге спортсмена, и по ним разница составила 0,02 секунды. Первоначальные результаты были замерены по транспондеру, и они показывали абсолютно идентичное время.

Любопытно, что бронзу вручили именно Порошкину — местному спортсмену.

Выиграл разделку Александр Большунов, второе место занял Артем Мальцев.

Сборная России по лыжным гонкам
0
Читайте также
Наглый канадец затмил Овечкина. Он оформил хет-трик и отомстил Александру за прошлый матч
Ниманн обвинил Карлсена в подкупе. Ханса обзывал мошенником тролль, нанятый Магнусом?
Турчак заявил о сохранении отсрочки от мобилизации для многодетных отцов
Минобороны РФ рассказало об освобождении Соледара российскими войсками
Суд продлил арест имущества Белоцерковской по делу о фейках о ВС РФ
Чемпионка России по хай-дайвингу Салямова погибла в автоаварии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Большунов выиграл коньковую разделку на 15 км на Кубке России, Мальцев — 2-й

Лыжник Мальцев назвал условие, при котором завершил бы карьеру после отстранения россиян
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости