Большунов выиграл коньковую разделку на 15 км на Кубке России, Мальцев — 2-й
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл коньковую разделку на 15 км на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре.
Большунов преодолел дистанцию в 10 км за 33 минуты 43,1 секунды. Серебро в гонке взял Артем Мальцев (+47,1). Бронзовую награду завоевали Алексей Шемякин и Илья Порошкин (+47,9).
Сергей Устюгов занял 17-е место в коньковой разделке.
Кубок России по лыжным гонкам-2022/23
6-й этап
Сыктывкар
Мужчины, 10 км, коньковая разделка
1. Александр Большунов — 33.43,1
2. Артем Мальцев — отставание + 47,1
3. Алексей Шемякин и Илья Порошкин +47,9
5. Алексей Червоткин +50,4
6. Андрей Мельниченко +52,3
7. Антон Тимашов +57,9
8. Денис Спицов +59,0
9. Иван Якимушкин +1.00,3
10. Евгений Белов +1.05,0...
17. Сергей Устюгов + 1.29,7
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