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Сегодня, 12:16

Матыцин — о трансляции этапов лыжных гонок: «Сделаем все, чтобы наши ведущие виды спорта были в трансляциях»

Матыцин ответил на вопрос, будут ли транслироваться этапы лыжных гонок
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин ответил на вопрос, будут ли транслироваться этапы лыжных гонок.

— В России сейчас не транслируются этапы лыжных гонок. Будет ли что-то с этим сделано?

— Обязательно. Мы будем делать максимально все возможное со стороны Минспорта РФ, для того чтобы наши ведущие, зрелищные, медальные виды спорта были как можно больше в телевизионных трансляциях, социальных сетях.

19 ноября стартовал новый сезон Кубка России по лыжным гонкам. Первый этап проходит в Вершине Теи (Республика Хакасия). Официальная причина отсутствия трансляции в том, что в поселке не хватает технических возможностей.

Также не планируется трансляций на втором этапе Кубка России, который будет проходить снова в Вершине Теи.

Сборная России по лыжным гонкам
Олег Матыцин
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