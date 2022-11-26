Норвежский журналист: «Весь спорт, и лыжи в частности, страдают от отсутствия российских спортсменов»
Норвежский журналист Сальтведт отреагировал на отстранение российских лыжников
Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт рассказал, что думает об отсутствии российских лыжников на Кубке мира.
«Весь спорт, и лыжи в частности, страдают от отсутствия российских спортсменов. Тем не менее, это минимальная цена по сравнению с тем, что сейчас происходит, а мире, поэтому все принимают ситуацию в спорте такой, какая она есть», — цитирует Сальтведта Sport24.
Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Новости