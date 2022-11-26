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Норвежский журналист: «Весь спорт, и лыжи в частности, страдают от отсутствия российских спортсменов»

Норвежский журналист Сальтведт отреагировал на отстранение российских лыжников
Виктория Кравченко
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Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт рассказал, что думает об отсутствии российских лыжников на Кубке мира.

«Весь спорт, и лыжи в частности, страдают от отсутствия российских спортсменов. Тем не менее, это минимальная цена по сравнению с тем, что сейчас происходит, а мире, поэтому все принимают ситуацию в спорте такой, какая она есть», — цитирует Сальтведта Sport24.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: https://sport24.ru/news/lyzhi/2022-11-26-norvezhskiy-zhurnalist-ves-sport-i-lyzhi-v-chastnosti-stradayut-ot-otsutstviya-rossiyskikh-sportsmenov
Сборная России по лыжным гонкам
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