Норвежский журналист: «Весь спорт, и лыжи в частности, страдают от отсутствия российских спортсменов»

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт рассказал, что думает об отсутствии российских лыжников на Кубке мира.

«Весь спорт, и лыжи в частности, страдают от отсутствия российских спортсменов. Тем не менее, это минимальная цена по сравнению с тем, что сейчас происходит, а мире, поэтому все принимают ситуацию в спорте такой, какая она есть», — цитирует Сальтведта Sport24.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.