Большунов заранее поздравил Клебо с большим Хрустальным глобусом

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов в шутку поздравил норвежца Йоханнеса Клебо с завоеванием большого Хрустального глобуса сезона-2022/23 и медалями предстоящего чемпионата мира.

«Я думаю, что вы можете вручить ему все медали чемпионата мира сразу. И сказать ему, что я поздравляю его с большим Хрустальным глобусом сезона-2022/23», — передает сообщение Большунова телеканал TV2.

Клебо заявили, что ему как спортсмену неловко от того, что на старт не выходят лучшие, в том числе Большунов. По его словам, сейчас это не возможно, а он сам ничего не может с этим сделать, кроме как кататься на лыжах как можно быстрее.

На первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Рука (Финляндия) Клебо выиграл все три гонки.

22 октября стало известно, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских атлетов от участия в международных соревнованиях на сезон-2022/23.

Российские и белорусские лыжники были отстранены от участия в международных соревнованиях в марте нынешнего года.