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Лыжные гонки

4 февраля, 14:23

Лыжница Наталья Терентьева не выступит на Спартакиаде сильнейших

Ана Горшкова
Корреспондент
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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что лыжница Наталья Терентьева (Непряева) не сможет выступить на зимней Спартакиаде.

«Наталья тренируется, поддерживает форму, но у нее нет допуска до соревнований. Пока все проходит в тренировочном режиме. Для нас ее здоровье — это самое главное. Все лучшие гонки у нее впереди. Поэтому мы надеемся на то, что придет время, когда она сможет выйти на свою оптимальную форму и порадовать нас. На Спартакиаде ее не стоит ожидать. Как я сказал, она не имеет допуска по здоровью», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Также тренер заявил, что 28-летней спортсменке пока можно делать только легкие и поддерживающие нагрузки.

В этом сезоне Терентьева не выступала на турнира. В сентябре она перенесла операцию под общим наркозом, а в начале января заболела гриппом.

Зимняя Спартакиада-2024 пройдет 9-18 февраля в пяти регионах России (Челябинская, Свердловская и Тюменская области, Краснодарский и Красноярский края).

Наталья Терентьева — олимпийская чемпионка в эстафете (2022), трехкратный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира, обладательница Большого хрустального глобуса (2021/22). Она первая российская лыжница, выигравшая общий зачет многодневной гонки «Тур де Ски» (2021/22).

Источник: Матч ТВ
Наталья Терентьева (Непряева)
Юрий Бородавко
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