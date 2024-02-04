Лыжница Наталья Терентьева не выступит на Спартакиаде сильнейших

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что лыжница Наталья Терентьева (Непряева) не сможет выступить на зимней Спартакиаде.

«Наталья тренируется, поддерживает форму, но у нее нет допуска до соревнований. Пока все проходит в тренировочном режиме. Для нас ее здоровье — это самое главное. Все лучшие гонки у нее впереди. Поэтому мы надеемся на то, что придет время, когда она сможет выйти на свою оптимальную форму и порадовать нас. На Спартакиаде ее не стоит ожидать. Как я сказал, она не имеет допуска по здоровью», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Также тренер заявил, что 28-летней спортсменке пока можно делать только легкие и поддерживающие нагрузки.

В этом сезоне Терентьева не выступала на турнира. В сентябре она перенесла операцию под общим наркозом, а в начале января заболела гриппом.

Зимняя Спартакиада-2024 пройдет 9-18 февраля в пяти регионах России (Челябинская, Свердловская и Тюменская области, Краснодарский и Красноярский края).

Наталья Терентьева — олимпийская чемпионка в эстафете (2022), трехкратный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира, обладательница Большого хрустального глобуса (2021/22). Она первая российская лыжница, выигравшая общий зачет многодневной гонки «Тур де Ски» (2021/22).